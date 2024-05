Vollbremsung: Schüler verletzt sich im Bus

In Ingolstadt musste eine Busfahrerin stark abbremsen. Ein mitfahrender Zwölfjähriger verlor das Gleichgewicht und schlug mit dem Kopf gegen eine Scheibe, die zerbrach.

Ein Linienbus war am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf der Regensburger Straße in Richtung der Schillerbrücke unterwegs. Auf Höhe zur Einmündung in die Heysestraße musste die Busfahrerin stark abbremsen. Hierbei verlor ein zwölfjähriger Schüler sein Gleichgewicht und stieß mit dem Kopf gegen eine Innenraumtrennscheibe, berichtet die Polizei. Die Scheibe zerbrach und der Schüler wurde durch die Scherben zudem an den Beinen verletzt. Beim Eintreffen der Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt war der verletzte Schüler bereits ins Krankenhaus gebracht worden und der Linienbus fuhr weiter. Die Verkehrspolizei bitte deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

