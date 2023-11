Vom Orient bis zu den Alpen: Ausstellung zeigt verschiedene Krippen

In der Spitalkirche in Ingolstadt sind ab dem Wochenende verschiedene Krippen zu sehen. Eine davon stammt von einem der weltbesten Krippenbauer.

In der Spitalkirche in Ingolstadt findet die Zentralausstellung zum 26. Krippenweg statt. Acht Krippenbauer und private Leihgeber aus Ingolstadt und der Region haben hierzu Exponate beigesteuert. Neben traditionellen Darstellungen der Geburt Christi im Stall sind in diesem Jahr auch die Reise nach Betlehem und die Flucht nach Ägypten in mehreren Variationen zu sehen. Alpenländischer und orientalischer Stil, aber auch eine Reihe internationaler Krippen aus verschiedenen Materialien können bestaunt werden. Einer der Höhepunkte ist eine Krippenlandschaft aus den Händen Antonio Pigozzis, der als einer der weltbesten Krippenbauer gilt.

Die Spitalkirche in Ingolstadt ist zumeist geschlossen

Der Ausstellungsort Spitalkirche ist dabei selbst ein besonderes Schmuckstück. Die spätgotische Hallenkirche, die sonst – abseits von Gottesdiensten der polnischen Gemeinde – geschlossen ist, kann während der Öffnungszeiten des Krippenwegs besichtigt werden.

An drei Samstagen (2., 9. und 23. Dezember) erklingt um 12 Uhr in der Spitalkirche im Rahmen einer Adventsmatinee die historische Bittner-Orgel aus dem 19. Jahrhundert. Es spielen Franz Hauk und Evi Weichenrieder. Der Eintritt kostet fünf Euro, während der Konzerte ist kein kostenloser Besucher der Ausstellung möglich.

Die Ausstellung ist von Sonntag, 3. Dezember bis 6. Januar geöffnet. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 13.30 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr.

Der Eintritt zur Krippenausstellung in der Spitalkirche ist frei

An Heiligabend, Silvester und Neujahr ist die Ausstellung geschlossen. Am 25. und 26. Dezember sowie an Heilig Drei König gelten die Sonntagsöffnungszeiten. Der Eintritt ist frei.

Die Tourist Information bietet an drei Adventssonntagen (3. / 10. und 17. Dezember) jeweils um 14 Uhr unter dem Motto „Kumm, geh’ma Kripperl schaugn...“ etwa zweistündige geführte Rundgänge zu den Krippen in der Altstadt an.

Tickets zum Preis von acht Euro gibt es unter der Nummer 0841/305-3030 oder online unter www.newcityplatform.de (AZ)