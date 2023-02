Von Hula-Hoop bis Bikini-Nähkurs: Das neue Programm der Vhs steht

Die Ingolstädter Volkshochschule stellt ihr Programm von März bis Mai vor. Es steht unter dem Motto "Zusammen in Vielfalt. Nachhaltig. Vernetzt". Was Interessierte erwartet.

Die Volkshochschule in Ingolstadt startet mit einem neuen Programm in das Frühjahr. Das Motto dazu lautet "Zusammen in Vielfalt. Nachhaltig. Vernetzt". Bereits am 10. Februar findet ein Vortrag mit einem bekannten Gast statt. Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude wird zusammen mit Fadumo Korn einen Vortrag zum Thema "Bildung statt Beschneidung". Zu sehen ist dabei auch die Ausstellung "Augenblicke in Burkina Faso".

Bei der Vhs Ingolstadt kann man biologisches Gärtnern lernen

Weiterhin im Angebot hat die Volkshochschule Psychologie-Seminare zu den Themen Zuversicht (1. April), Trauer (19. April) oder Vertrauen (22. April). Bei neuen Kochkursen geht es um kreolische Küche oder gesunde Küche im Homeoffice. Wer seine Zutaten für das Essen gleich selbst anbauen möchte, kann sich beim Kurs "Biologisch gärtnern" informieren. Im Angebot ist auch eine Eselwanderung für Erwachsene oder ein Bonsai-Workshop.

Für Menschen, die nachhaltiger leben und weniger Energie verbrauchen möchten, bietet sich ein konsumkritischer Stadtrundgang am 25. März genauso an wie zwei Online-Vorträge zu den Themen "Heizung erneuern" oder über Photovoltaikanlagen. In der Sparte Beruf und EDV gibt es Angebote, die von "Büroorganisation" bis hin zu "Datenschutz für Vereine" reicht. Dass für den beruflichen Erfolg aber mehr nötig ist als nur die entsprechende fachliche Qualifikation, vermittelt "Afterwork Espresso – Netzwerken und Verhandeln". Wer nicht den passenden Kurs bei den 16 angebotenen Sprachen findet, für den ist das passende Angebot möglicherweise im Bereich Gesundheit und Entspannung: Hier geht es um Entspannungstechniken genauso wie um dynamisches Yoga oder schmerzende Handgelenke.

Vhs Ingolstadt: Malkurse und Nähkurse für Kreative

Kreative und künstlerisch Begabte haben die Auswahl zwischen verschiedenen Malkursen, einem Kalligrafie-Angebot oder aber Nähkursen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Dirndl, Dessous oder Bikinis nähen können.

Besondere "Schmankerl", wie sie Petra Neumann, Chefin der Ingolstädter Volkshochschule, nennt, finden sich aus diesmal im Vhs-Heft. Mit einem Hula-Hoop-Fitnesstraining geht es "Hullernd zum Wohlgefühl" und wer will, kann einen Blick hinter die Kulissen des Ingolstädter Freibads werfen. Eine Wanderung auf dem Ingolstädter Jakobsweg findet am 25. März statt und ein Percussion Workshop mit dem Titel "Samba Drum Circle" beginnt am 13. März.

Die Anmeldung zu den Kursen ist persönlich, per Brief/Fax, per E-Mail an vhs@ingolstadt.de, online über www.ingolstadt-vhs.de oder für Stammkunden auch telefonisch möglich. (AZ)