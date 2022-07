Wie der Baggersee in Ingolstadt zum Freibad 2.0 werden könnte

Plus Die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke. Doch der Ingolstädter Baggersee wirktan machen Stellen wenig einladend. Das soll sich ändern.

Das Wetter wäre perfekt gewesen: strahlend-blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 30 Grad. Doch Familien, die die heißen Tage am Baggersee genießen wollten, standen vor einem Bauzaun. Denn der beliebte Kinderspielplatz Donauwurm, der sich seit 2015 als Holzsteg durch das Wasser schlängelt, war gesperrt. Der Grund war ein zu hoher Wasserstand, der Donauwurm stand buchstäblich zu tief im Wasser. Erst seit vergangenem Freitag liegt der Wasserstand wieder unter der Grenze. Der Donauwurm wurde gereinigt und jetzt kann wieder gebadet und geplanscht werden. Zumindest, solange der Pegel nicht weiter ansteigt. Dann muss der Bereich aus Sicherheitsgründen wieder gesperrt werden.