Wie der Betriebsrat Audi zukunftssicher machen will

Bei Audi fand die letzte Betriebsversammlung des Jahres statt. Dabei forderte der Betriebsrat die Modernisierung der deutschen Standorte.

4100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Audi waren trotz einer strengen Maskenpflicht zur letzten Betriebsversammlung des Jahres in die Halle B gekommen. Stellvertretend für den Audi-Betriebsrat forderte dessen Vorsitzender Peter Mosch vor den Anwesenden die Modernisierung der heimischen Standorte sowie Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, damit Audi Zukunft mit „Vorsprung durch Technik“ hat.

Zu Beginn der Betriebsversammlung lobte Rita Beck, stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats, das soziale Engagement der Audi-Belegschaft, das aktiv gelebt werde: „Die Beteiligung an unseren diesjährigen Weihnachtsaktionen spiegelt genau das wider – egal ob bei der Wunschbaum-Aktion oder der traditionellen Weihnachtsspende“, so die Versammlungsleiterin. „Ihr habt das Herz am rechten Fleck und sorgt dafür, dass Kinder in sozialen Einrichtungen genauso ein schönes Fest wie ihr mit euren Familien haben.“ In diesem Zuge bedankte sich Beck im Namen des gesamten Ingolstädter Betriebsrats für die zahlreiche Beteiligung.

Peter Mosch: Audi soll zukunftsfähig gemacht werden

Betriebsratsvorsitzender Peter Mosch bekräftigte bei der Betriebsversammlung: „Wir haben eine klare Unternehmensstrategie für Audi, um die Transformation technologisch, nachhaltig und kundenorientiert zu gestalten: ‚Vorsprung 2030‘. Und wir haben eine klare Vereinbarung zwischen Vorstand und Gesamtbetriebsrat, um die Transformation sozial für die Beschäftigten bei Audi zu gestalten: ‚Audi.Zukunft‘." Mit beiden Ansätzen soll Audi umgestaltet, wettbewerbsfest und zukunftsfähig gemacht werden. "Natürlich wird uns allen dabei viel abverlangt. Ein Blick in die Geschichte der Vier Ringe zeigt, wir haben bei Audi schon viele Krisen gemeistert und Neuanfänge geschultert." Der Betriebsrat fordert schon seit Langem, die heimischen Standorte und Arbeitsplätze zu modernisieren und zu sichern, sowie in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten zu investieren. "Wir müssen das Auto neu denken, neu produzieren und neue digitale Geschäftsfelder rund ums Auto aufbauen", sagte Mosch.

Audi-Chef Duesmann: „Wir dürfen von unseren Zielen nicht abrücken“

Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender bei Audi, berichtete am Jahresende über die aktuelle Unternehmenssituation. Mit Blick auf Krisen wie den Ukraine-Krieg und steigende Energiepreise sei es in den vergangenen Monaten leider nicht ruhiger geworden. „Auch der Halbleitermangel stellt uns weiterhin vor Herausforderungen“, so Duesmann. Das Unternehmen tue alles, um trotz der schwierigen Situation so viele Autos wie möglich produzieren zu können. „Uns ist bewusst, dass die Versorgungslage allen Mitarbeitenden viel Flexibilität abverlangt. Daher ein großes Dankeschön an alle für den starken Einsatz.“ Die große Nachfrage nach Elektroautos im laufenden Jahr bestärke Audi auf dem strategischen Kurs. „Wir alle müssen von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Und da ist die E-Mobilität für den Individualverkehr die beste Technik, die wir kennen. Deswegen dürfen wir auch in diesem herausfordernden Umfeld als Gesellschaft und als Unternehmen von unseren gesetzten Zielen nicht abrücken.“ Mit dem Q6 e-tron komme E-Mobilität im nächsten Jahr erstmals aus Ingolstadt. Auch die A6 e-tron-Familie werde künftig am Standort produziert. „Darauf freue ich mich sehr“, so Duesmann. (AZ)

Lesen Sie dazu auch