Wie die Autostadt Ingolstadt in die Zukunft fahren könnte

Autos ohne Fahrer und Straßen ohne Spuren: In einer Ausstellung in der Fußgängerzone in Ingolstadt ist zu sehen, wie wir uns in Zukunft - vielleicht - fortbewegen.

Autonome Shuttlebusse. Straßen ohne separate Fahrspuren. Eine Verkehrsinfrastruktur, die auf den Verkehr reagiert. Dazu Fahrzeuge, die mit Fußgängern visuell kommunizieren. Wie sie wohl aussieht, unsere Mobilität der Zukunft? Mehr öffentlicher Nahverkehr? Oder doch ein individueller Strom, der, digital gesteuert und autonom gelenkt, staufrei abläuft?

Sie eröffneten die neueste Ausstellung in der Wissenschaftsgalerie: (von rechts) Siegfried Schmidtner (Audi-Werkleiter), Peter Mosch (Audi-Betriebsratsvorsitzender), Walter Schober (Präsident der THI), Staatssekretär Roland Weigert, Professor Jens Hogreve ( Uni Eichstätt-Ingolstadt), der Ingolstädter Wirtschaftsreferent Professor Georg Rosenfeld, Louisa Peine (Uni Eichstätt-Ingolstadt), Franz Glatz (Leiter des Brigk) und Gerhard Stanzl (Projektleiter bei Audi). Foto: Manfred Dittenhofer

In Ingolstadt beschäftigt man sich intensiv mit der Mobilität der Zukunft

Die Wissenschaft ist an diesem brennenden Thema dran. Und das auch und vor allem in Ingolstadt, wie die Ausstellungseröffnung am Mittwoch in der Wissenschaftsgalerie in der Ingolstädter Fußgängerzone zeigte. Wie wichtig das Thema ist, das konnte man am Eröffnungstag schon anhand der Anwesenheit von gleich mehreren Politikern sehen. Ein Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium mit einem Videogruß, ein Staatssekretär aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium persönlich vor Ort, ein Bundestagsabgeordneter live aus Berlin zugeschaltet und natürlich der Oberbürgermeister Ingolstadts. Dazu die Größen der universitären Landschaft und der Projektpartner aus der Automobilwelt.

Professor Georg Rosenfeld, Wirtschaftsreferent der Stadt Ingolstadt, wagte einen virtuellen Rundgang und eine Fahrt im Shuttlebus. Foto: Manfred Dittenhofer

Sie alle waren gekommen, um zu sehen, wie die Forschung rund um die Zukunft der Mobilität den Menschen nahegebracht wird.

Die Menschen sollen in Ingolstadt mit auf eine Reise in die Zukunft genommen werden

Denn genau dafür ist die Ausstellung in der Ingolstädter Fußgängerzone gedacht. Menschen informieren, sie mitnehmen auf die Reise in die Zukunft. Das Projekt SAVeNOW etwa erforscht den Aufbau und Betrieb eines digitalen Zwillings für den urbanen Verkehr am Beispiel von Ingolstadt. Terabytes an Daten wurden gesammelt, die es nun gelte, weiter zu nutzen, so Professor Jens Hogreve von der Uni Eichstätt und Georg Stanzl, Projektleiter bei Audi. Schließlich habe der Verkehr von morgen auch enorme Auswirkungen auf die Stadtentwicklung.

In der Wissenschaftsgalerie in der Ludwigstraße in Ingolstadt werden ab sofort Projekte vorgestellt, die sich mit der Mobilität und dem Verkehr der Zukunft befassen. Foto: Manfred Dittenhofer

Auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität und damit auch städtebaulichen Zukunft will die neueste Ausstellung in der Wissenschaftsgalerie die Menschen begleiten. Im virtuellen Raum können Verkehrsereignisse erlebt werden. Ein wichtiges Projekt, so waren sich auch die Politiker einig. In seiner Videobotschaft aus Berlin hob Staatssekretär Oliver Luksic die Wichtigkeit von Projekten wie SAFeNOW hervor, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in den Verkehr bringen sollen.

Reinhard Brandl war aus dem Bundestag live zugeschaltet. Er lobte die Aktivitäten in Ingolstadt als Leuchtturmprojekt mit nationaler Bedeutung, das nicht nur moderne Mobilität, sondern auch Arbeitsplätze sichern helfe. Roland Weigert war persönlich nach Ingolstadt gekommen, um die Eröffnung der Ausstellung mitzuerleben. Diese Technologie und die Transparenz, mit der in der Wissenschaftsgalerie Menschen daran teilhaben könnten, mache auch die Politik dahinter greifbarer. Weigert sieht in den Fragen zur Mobilität eine Kernkompetenz der Region 10. „Die Mobilitätsprojekte zeigen, wie hervorragend Wirtschaft, Wissenschaft, die Kommunen und andere Partner zusammenarbeiten können.“ In diesem Zusammenhang nannte Weigert auch die Initiative Regionalmanagement, kurz Irma, die eine hervorragende Plattform für diese Netzwerkentwicklung darstelle.

Die erhobenen Daten würden es zudem den Kommunen erleichtern, den Zustand der Verkehrsinfrastruktur zu ermitteln und damit ein frühzeitiges Eingreifen zu ermöglichen. Die Förderung für die Mobilitätsforschung läuft Ende des Jahres aus. Laut Weigert sollte der Bund sein finanzielles Engagement darüber hinaus erweitern.

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf schließlich sieht die Ausstellung als Förderung für Toleranz gegenüber Neuerungen, die wiederum Wissen voraussetze. Jedermann könne sich informieren, teilhaben und auch einbringen in die Entwicklungen. Das digitale Ingolstadt bis hin zur virtuellen Fahrt in einem autonomen Shuttlebus kann man ab sofort in der Wissenschaftsgalerie in der Ludwigstraße 39 erleben.