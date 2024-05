Zeugen gesucht: BMW-Fahrer flüchtet in Ingolstadt vor Polizei und entkommt

Ein Autofahrer soll in Ingolstadt kontrolliert werden. Doch dieser flüchtet vor der Polizei. Um Hinweise wird gebeten.

Ein Autofahrer ist in Ingolstadt vor einer Verkehrskontrolle geflohen, das teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 10. Mai, zwischen 22.28 Uhr und 22.32 Uhr.

Am Freitagabend entzog sich ein goldener BMW, M4, am Westpark Ingolstadt einer Verkehrskontrolle und konnte entkommen. Die Spur des BMW verlor sich letztendlich im Gaimersheimer Riedweg. Eine zivile Streifebesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt wollte den Pkw am Westpark einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, da der BMW kurz zuvor aufgrund einer Lärmbelästigung durch mehrmaliges Befahren des dortigen Parkdecks mit deutlichen Fehlzündungen aufgefallen war.

Die Zivilbesatzung forderte den BMW-Fahrer durch ein Signal zum Anhalten auf. Der BMW folgte anfangs der Streife zu einer geeigneten Kontrollörtlichkeit. Beim Ausfahren aus dem Parkdeck bog der BMW-Fahrer dann plötzlich in die entgegensetzte Richtung (stadteinwärts) ab und entzog sich, durch Überfahren einer roten Ampel, der Kontrolle. Auch das Zuschalten von Blaulicht und Martinshorn konnte den BMW-Fahrer nicht zum Anhalten bewegen. Dieser flüchtete in Richtung „Audi-Kreisel“.

Goldener BMW flüchtet in Ingolstadt vor Polizeikontrolle

Auf Höhe der Ampel beim dortigen „Saturn“ überholte der Fahrer über die Gegenfahrbahn unter anderem einen 46 Jahre alten Ingolstädter Autofahrer und weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer. Der 46-Jährige konnte gerade noch ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Beim Ausweichen wurde allerdings eine seiner Felgen beschädigt. Die weitere Flucht des BMW-Fahrers erstreckte sich über die Hans-Stuck-Straße, die Ziegeleistraße, nach Gaimersheim.

Im Gaimersheimer Riedweg verlor sich schließlich die Spur des BMW-Fahrers. An der Fahndung nach dem flüchtigen, goldenem M4 waren neben der zivilen Besatzung noch zwei weitere uniformierte Streifen der Polizeiinspektion Ingolstadt und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Fahndung verlief negativ. Der Fahrer des goldenen BMW wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, schmales Gesicht, gelb-braune Hautfarbe, schlank, nackenlanges dunkles Haupthaar oder kurze Haare, dünner Oberlippenbart. Der BMW war zur Tatzeit mit einer weiteren männlichen Person besetzt. Von dieser liegt der Ingolstädter Polizei bislang keine Beschreibung vor.

Gegen den flüchtigen BMW-Fahrer wird wegen „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“, „Gefährdung des Straßenverkehrs“, „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ sowie wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Zur Ermittlung des BMW-Fahrers und zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. Gleiches gilt für die bislang unbekannten Geschädigten, die bei der Flucht gefährdet worden sind. (AZ)