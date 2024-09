Zeugen gesucht: Mehrere Verkehrsunfälle in Ingolstadt

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich in Ingolstadt ereignet, die Verursacher entfernten sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0841 9343 4410 zu folgenden drei Fällen:

Am Freitag, 27. September, gegen 7.45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Goethestraße / Schillerstraße in Ingolstadt, ein Verkehrsunfall. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die Goethestraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Die 31-jährige Frau aus Ingolstadt hielt mit ihrem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an. Der andere Unfallbeteiligte, unterwegs mit einem hellen, älterer Pkw hielt ebenfalls an. Nach kurzer Nachschau fuhr dieser jedoch wieder weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden an der rechten Seite in Höhe von rund 1000 Euro.

Mehrere Unfallverursacher kümmern sich in Ingolstadt nicht um den Schaden

In der Zeit von 26. September, etwa 20 Uhr, bis 27. September, um 14 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Pkw in der Einsteinstraße in Ingolstadt am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug im angegeben Zeitraum die rechte vordere Seite des geparkten Fahrzeuges. Auch dieser Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Fahrzeug der 52-jährigen Ingolstädterin beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Am 27. September in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr wurde in Ingolstadt / Mailing in der Edelweißstraße ein Baum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vor Ort konnten durch die Polizei mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war gemäß der Spurenlage nach dem Unfall noch in Einfahrt eines angrenzenden Wohnanwesen gefahren. Bei Eintreffen der Polizei konnte jedoch kein Fahrzeug festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (AZ)