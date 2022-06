Ingolstadt

vor 35 Min.

Zu schnell geschwommen: Rettungskräfte rücken zum Baggersee in Ingolstadt aus

Schlimmste Befürchtungen hatte ein Mann in Ingolstadt. Er hatte einen Schwimmer am Baggersee beobachtet, doch der war plötzlich verschwunden. Doch am Ende gab's ein Happy End.

Gegen 18 Uhr waren am Mittwochabend die Rettungskräfte zum Baggersee in Ingolstadt geschickt worden. Vermutet worden war, dass ein Schwimmer untergegangen sein könnte. Denn er war plötzlich nicht mehr zu sehen. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt suchte an der beschriebenen Stelle mit Booten und Tauchern nach dem Schwimmer. Das vermeintliche Opfer hatte für einen Triathlon trainiert Noch während der Suchmaßnahmen kam laut Polizei ein 35-Jähriger Ingolstädter auf die Einsatzkräfte zu und konnte die Situation aufklären. Denn bei ihm handelte es sich um den vermeintlich untergegangenen Schwimmer. Der Mann hatte im Baggersee für einen Triathlon trainiert und dabei hatte der Zeuge, wie es im Polizeibericht heißt, offenbar die Schwimmkünste des 35-Jährigen unterschätzt. (nr)

