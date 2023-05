Auf ein Bier mit … Stadtpfarrer Herbert Kohler

Plus Einmal nicht über kirchliche Themen zu sprechen – das reizt Stadtpfarrer Herbert Kohler. Also plaudert er über Berge, den inneren Schweinehund und das Geheimnis seiner Kässpatzen.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Herr Pfarrer Kohler, bei welcher Gelegenheit trinken Sie üblicherweise ein Bier?



Herbert Kohler: Nach einem langen Arbeitstag, abends auf dem Sofa, bei den Tagesthemen. Das gibt dann grad so die richtige Bettschwere.