Interview

20:00 Uhr

Herr Böhm, warum ist das Abwasser in Burgheim so teuer?

Die Kläranlage in Burgheim. Im Zuge der Sanierung bekommt sie einen neuen Langsandfang, in dem Fett aus dem Abwasser abgetrennt werden kann. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro. Der wäre nicht notwendig, wenn Bürger keine Fette über den Abfluss oder die Toilette entsorgen würden.

Plus In Burgheim muss das Kanalsystem erneuert werden. Das kostet viele Millionen Euro, die die Bürger zahlen müssen. Da denkt sich so mancher: Das müsste doch nicht sein.

Von Claudia Stegmann

Herr Böhm, warum muss in Burgheim die komplette Kanalinfrastruktur erneuert werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen