Auf ein Getränk mit ... Die unplanbare Gesprächsreihe der Neuburger Rundschau

Allein der Zufall entscheidet, worüber NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit Persönlichkeiten aus Neuburg spricht. Alle Folgen unserer Interview-Reihe finden Sie hier.

Eine Einladung zu einem Gespräch, bei dem keiner der Beteiligten im Vorfeld weiß, über welche Themen gesprochen wird, ist ungewöhnlich und spannend zugleich. Worüber NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit bekannten Männern und Frauen aus Neuburg plaudert, bestimmt allein der Zufall. Denn der oder die Interviewte zieht aus einer braunen Papiertüte blind eines von 50 Zettelchen, auf dem ein Begriff steht. Jugendliebe lautet etwa ein Schlagwort. Oder Glücksmoment. Es kann aber auch um Versäumnisse, Glaube oder Erotik gehen. Kein Wunder, dass der ein oder andere beim Griff in die Tüte ein bisschen aufgeregt ist!

Doch genau darum geht es in der Interview-Reihe: Bekannte Persönlichkeiten von einer unbekannten oder ungewöhnlichen Seite kennenzulernen und vielleicht sogar ein bisschen in deren Herz oder Seele blicken zu dürfen. Und weil es sich mit trockenem Mund nicht so gut plaudert, dürfen sich die Gesprächspartnerinnen und -partner ein Getränk ihrer Wahl wünschen, das dem Interview gleichzeitig seinen Namen gibt.

