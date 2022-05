Ingolstadt-Irgertsheim

Brand in Irgertsheim: Auto in Scheune fängt Feuer

In Ingolstadt-Irgertsheim ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Am Donnerstag bricht in einem Scheunenkomplex in Ingolstadt-Irgertsheim Feuer aus. Dutzende Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Sie kommen gerade rechtzeitig, um das Gebäude zu retten.