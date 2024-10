Kevin Reichelt bringt Late-Night-Show auf die Bühne

Die große Kevin-Reichelt-Show - in aller Bescheidenheit hat Kevin Reichelt seine eigene Bühnenshow direkt nach sich selbst benannt. Eine Late-Night-Show lebt von ihrer Abwechslung, von einem Mix. Gerade das hat sich Kevin Reichelt auf die Fahne geschrieben. Der Ingolstädter Moderator, Bühnenkünstler und Autor ist in Ingolstadt ein bekanntes Gesicht. Seit mehr als zehn Jahren moderiert und organisiert er den Brüllaffen-Slam, einen der beliebtesten Poetry-Slams im deutschsprachigen Raum. Bei den Poetry-Slams am Donaustrand hat er schon mehrere Tausend Besucher an das Flussufer gelockt.

Bei der Kevin-Reichelt Show spielt auch das Publikum eine Rolle

Seit zweieinhalb Jahren hat Reichelt zudem seine eigene Late-Night-Show, irgendwo zwischen Quiz und Quatsch, Comedy und Kunst, Musik und Menschen, Talk und Text, Entertainment und Ernstes. Dabei ist das Publikum zentraler Teil des Abends, denn eine Bühnenshow ist nur so gut, wie das Publikum es ist. Daher gibt es bei Kevin Reichelt keinen durchgehenden Frontalvortrag, sondern alles läuft immer Hand in Hand mit allen, die gekommen sind.

So zum Beispiel bei verschiedenen Quiz-Formaten oder Spielen, wie das jetzt schon berühmt-berüchtigte „Schlager oder Deutschrap?“. Hier wird mitgemacht, hier wird gelacht und vielleicht auch wenige Minuten später schon der Kloß im Hals hinuntergeschluckt oder eine Träne verdrückt. Dass das Konzept live und auch auf großer Bühne funktioniert, bewies Reichelt zuletzt erst im Mai bei seiner Show im Congresscentrum im Rahmen des Wikoin.

Kabarettist Bumillo, Musiker Allan Cari und Fotograf Pat Amos stehen mit auf der Bühne

Ein besonders unterhaltsamer Abend erwartet die Gäste auch am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Halle Neun. Für Lacher wird Bumillo sorgen. Der bayerische Kabarettist ist eine Performance-Urgewalt, liefert Pointen und Wortwitz sowie Rap und Charisma. Nicht umsonst gewann der Oberbayer 2023 den renommierten Kleinkunstpreis St. Ingberter Pfanne. Musikalisch wird es mit Allan Cari. Der Sänger, der aus der Region stammt, wandelt zwischen Rap und R‘n‘B. Selbst geschriebene, deutsche Texte würzt er mit Englisch, Französisch und Türkisch, bis ein spannender und gleichzeitig entspannter Vibe entsteht. Als Talkgast bittet Reichelt den Ingolstädter Fotografen Pat Amos, der sich in den vergangenen Jahren auch in der Promiwelt einen Namen gemacht hat, zum Gespräch. Einlass ist um 19 Uhr, Tickets für die Show sind online unter https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=222461 erhältich. (AZ)