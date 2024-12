Zwei Teenager zünden einen Böller in einem Eichstätter Bus

Bereits am 23. Dezember haben es ein Zwölf- und ein 14-Jähriger in Eichstätt ordentlich krachen lassen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Buben in einem Bus der Eichstätter Stadtlinie einen Böller gezündet. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr in der Westenstraße.

Zwei Kinder haben in einem Bus in Eichstätt einen Böller gezündet

Eigentlich wollten die beiden den gezündeten Böller aus dem Busfenster werfen, doch er verfehlte das Fenster und explodierte stattdessen auf dem Boden des Busses. Dabei wurde ein Teil des Bodens leicht angeschmort. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 750 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei den Böllern handelte es sich nach Polizeiangaben um ein Kleinstfeuerwerk der Klasse 1. Dieses ist das ganze Jahr für Kinder ab zwölf Jahren frei verkäuflich. Die beiden Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, die Böller wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. (AZ)