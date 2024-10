40 Jahre der Gemeinde Karlshuld zu Diensten

Eines muss man Roman Mück lassen: Der Verwaltungswirt und Geschäftsleiter der Gemeinde Karshuld sieht wahrlich nicht aus, als hätte er bereits 40 Jahre im öffentlichen Dienst auf dem Buckel. Sportlich-elegant, mit Sakko und Sneaker stand er entspannt vor dem Gemeinderat und nahm die Elogen von Kollegen und langjährigen Weggefährten entgegen. Fraktionsübergreifend wird Mück für seine Arbeit respektiert und geschätzt, und dennoch rückten die Redner den Menschen Roman Mück in den Vordergrund.

„Deine Ehrlichkeit, dein Fachwissen und dein unerschütterliches Pflichtbewusstsein haben dich für mich und für viele andere in diesem Raum zu einem unverzichtbaren Ratgeber und einer verlässlichen Stütze gemacht“, sagte Bürgermeister Michael Lederer. Mit seiner bescheidenen, aber zielstrebigen Art sei Mück das Rückgrat der Karlshulder Verwaltung. „Du bist ein Mensch, dem die Gemeinde am Herzen liegt. Ein Mensch, der sich um die Sorgen und Nöte der Kollegen kümmert, eine Vertrauensperson, die stets ein offenes Ohr hat.“

Fraktionsübergreifende Wertschätzung für 40 Jahre in der Gemeinde Karlshuld

Den Worten des Bürgermeisters konnten sich die Gemeinderäte nur anschließen. Reinhard Schläfer bedankte sich im Namen der Fraktion der Freien Wähler „für die Weitsicht, für den Mut für Neues und für 40 Jahre super Arbeit bei der Gemeinde“, und wünschte sich noch viele weitere Jahre mit Mück. „Du bist ein Top-Mann!“, so Schläfer. Marina Eibl betonte für die CSU die „herausragende Leistung“ Mücks in seinen 40 Jahren Arbeit für die Gemeinde. „Mit deiner Kompetenz und deinem Weitblick hast du viele Entscheidungen in der Gemeinde mitgestaltet. Du bist ein verlässlicher Ansprechpartner für die Gemeinde, für den Gemeinderat und alle Bürgerinnen und Bürger.“ Wolfgang Tarnick beglückwünschte Mück in Namen der DUK-Fraktion zu seinem Jubiläum und sagte, er könne seinen Vorrednern nur zustimmen. „Man kann nur Lobeshymnen für dich sprechen. Du bist ein toller Mensch, ein super Mann für die Gemeinde, und dafür sagen wir von der DUK: Vielen herzlichen Dank!“

Roman Mück erhielt für sein Jubiläum eine Dankesurkunde der Gemeinde Karlshuld sowie eine Ehrenurkunde des Freistaates Bayern und bedankte sich anschließend für die ehrenden Worte. Ein Rückblick auf seine Laufbahn spare er sich für seinen Abschied in den Ruhestand, sagte Mück, stattdessen gab er einen Schwank aus seiner Anfangszeit zum Besten. Als er am 1. September 1984 seine Ausbildung begann, habe der Sachgebietsleiter zu ihm gesagt: „Herr Mück, Sie arbeiten nun im öffentlichen Dienst. Sie dürfen sich nichts zuschulden kommen lassen, und Ihr Leben müssen sie nun nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausrichten.“ Hoppla, habe er gedacht, „wo bin ich denn da gelandet?“. 40 Jahre später mache ihm seine Arbeit immer noch Spaß, er habe tolle Kolleginnen und Kollegen und einen super Chef. „Dafür möchte ich mich bedanken“, so Mück.