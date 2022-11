Karlshuld

19:00 Uhr

Ab 1. Januar: Karlshuld erhöht Gebühren für Krippe, Hort und Kindergarten

Für Kinderkrippe, Hort und Kindergarten in Karlshuld müssen Eltern ab Januar 2023 mehr zahlen.

Plus Eltern in Karlshuld müssen für ihren Nachwuchs künftig tiefer in die Tasche greifen. Ab Januar erhöht die Kommune die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort.

Der Besuch von Kinderkrippe, Kindergarten und Hort in Karlshuld wird ab 1. Januar 2023 teurer, die Kommune erhöht die Gebühren. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Es ist die erste Erhöhung der Beiträge seit knapp drei Jahren – doch mit Blick auf die steigenden Energie- und Personalkosten dürfte eine weitere nicht lange auf sich warten lassen.

