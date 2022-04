1000 Euro mehr verlangt: Betrüger sanieren Dach in Karlshuld

Drei Männer sanieren ein Carport in Karlshuld und verlangen am Ende deutlich mehr Geld als ausgemacht.

Drei Männer haben in Karlshuld ein Carport saniert und am Ende deutlich mehr Geld verlangt, als ursprünglich vereinbart. Zuvor boten die drei Tatverdächtigen zwischen 24 und 39 Jahren dem 49-jährigen Geschädigten Dacharbeiten an seinem Carport an. Es wurde an der Haustür ein Betrag in Höhe von 290 Euro vereinbart. Nachdem die Arbeit abgeschlossen war, sollte der Carport-Besitzer einen Gesamtpreis in Höhe von 1200 Euro bezahlen. Daraufhin verständigte er die Polizei. Gegen einen der Tatverdächtigen lag zudem ein Haftbefehl vor. Gegen die drei Männer wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Wucher eingeleitet, so die Polizei. (nr)