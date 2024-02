Karlshuld

vor 48 Min.

Darf im Festzelt des Karlshulder Volksfest eine Kundgebung stattfinden?

Plus Ein Karlshulder will einen Tag vor Beginn des Donaumoosvolksfests eine Kundgebung im Bierzelt abhalten. Der Gemeinderat ist skeptisch.

Von Katrin Kretzmann

Am 24. April startet die 53. Auflage des Donaumoosvolksfests in Karlshuld. Nun hat eine Privatperson, ein Mann aus Karlshuld, die Nutzung des Volksfestplatzes für eine Kundgebung beantragt - einen Tag vor Beginn der Wiesn, im Bierzelt. Der Gemeinderat zeigte sich in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend skeptisch.

Am 14. Februar ist der Antrag des Karlshulders bei der Gemeindeverwaltung eingegangen, wie Bürgermeister Michael Lederer (FW) dem Gremium berichtete. "Allerdings liegt uns kein schriftliches Konzept vor, was die Veranstaltung an sich, Sicherheit und so weiter angeht." Daher könne der Gemeinderat gar nicht über den Antrag abstimmen, "weil uns die entscheidenden Unterlagen fehlen", so der Rathauschef weiter. In der Vergangenheit sei das Bierzelt immer wieder Parteien, die einen Sitz im Karlshulder Gemeinderat haben, für die Nutzung zur Verfügung gestellt worden. Auch Vereine hätten das Zelt bisher immer nutzen können.

