Neuer Bildband: Das Donaumoos in schwarz-weiß

Plus Vor 50 Jahren hat der verstorbene Fotograf Wolfgang Voigt aus Rain das Donaumoos als eines seiner Lieblingsmotive entdeckt. Jetzt ist ein Bildband erschienen.

Das Donaumoos – es ist eine besondere Landschaft. Geschichtlich wie optisch. Die dunkle Erde, die schlanken Birken, die typischen Mooshäuserl aus längst vergangenen Tagen, als die Bewohner noch arm und deren Leben karg war – all das ist und war immer wieder Gegenstand von Zeichnungen, Malereien und Fotografien. Ein jeder hat dabei einen anderen Fokus, eine andere Betrachtungsweise. In einem Buch werden jetzt Fotos gezeigt, die bereits vor rund 50 Jahren entstanden sind. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die das Donaumoos mystisch, melancholisch zeigen und für ihre Zeit eine ungewöhnlich moderne Ästhetik haben.