Durch Hund vertrieben: Einbrecher verursachen 2000 Euro Schaden

Einbrecher gelangen in ein Haus in Karlshuld. Dort wartet jedoch ein Hund auf die Täter.

In Karlshuld sind unbekannte Täter in ein Haus eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Am frühen Sonntagmorgen brachen die Täter gegen 4 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ingolstädter Straße ein. Zutritt zum Gebäude verschafften sich die Täter indem sie die Türe eines angebauten Wintergartens aufhebelten.

Hund vertreibt Einbrecher aus Haus in Karlshuld

Vermutlich durch den aufgeschreckten Hund der Hausbesitzer wurden die Täter ohne Beute in die Flucht geschlagen. Durch das Vorgehen der Täter entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)