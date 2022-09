Seniorenheim und Bauernhof in einem: Das soll in Karlshuld entstehen

Plus Nadine Angermeier will Jung und Alt zusammenbringen. Für die Kinder gibt es bereits den Erlebnisbauernhof. Bald soll ein Angebot für ältere Menschen folgen.

Ein Bauernhof, in dessen alltäglichen Betrieb sich ältere Menschen einbringen können. Auf dem Hof leben und leichte Aufgaben übernehmen – Eier einsammeln, Esel füttern, garteln. Und wenn die Seniorinnen und Senioren einmal keine Lust haben, dann setzen sie sich einfach auf eine Bank und beobachten das Geschehen. Lassen ihren Lebensabend umgeben von Pferden, Ziegen, Rindern, Enten und anderen Tieren ausklingen.