Karlshuld

vor 48 Min.

Erneuern statt wegwerfen: Gelungener Start für Reparaturcafé in Karlshuld

Plus Nähmaschinen, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Armaturen und Fahrräder wurden den Ehrenamtlichen im neuen Reparaturcafé gebracht.

Von Andrea Hammerl

Die Bilanz des ersten Reparaturcafés in Karlshuld lässt sich sehen. Unter anderem sind eine Kaffeemaschine mit defektem Schalter, ein Radio, das seine Sender verloren hatte, zwei Nähmaschinen, bei denen eine Schraube festsaß beziehungsweise die Spule sich nicht mehr einbauen ließ, und ein defekter Wasserkocher im katholischen Pfarrheim angeliefert worden. Die Besitzer nutzen die Gelegenheit, sich am bestens bestückten Kuchenbüfett zu bedienen und einen Kaffee zu trinken, bis ihr Gerät an der Reihe ist. Dann sollen sie mit Hand anlegen – oder zumindest assistieren und zuschauen, wie es unter den kundigen Händen des Reparaturcafé-Teams wieder ans Laufen gebracht wird.

Manfred Wittmann, der Ideengeber und Organisator des Reparaturcafés sitzt am Eingang und nimmt Aufträge entgegen. Wobei manche Arbeiten die Ehrenamtlichen überfordern, was er dann sofort sagt. „Kaffeevollautomaten zum Beispiel nehmen wir nicht an, nur Kleingeräte“, erklärt er. Wie der gelernte Einzelhandelskaufmann und Rettungsassistent auf die Idee gekommen ist, in Karlshuld ein Reparaturcafé ins Leben zu rufen? „Ich finde, es wird viel zu viel weggeworfen“, antwortet er, „zuhause repariere ich alles, was geht“.

