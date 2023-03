Erweiterung der Kläranlage: Das ist der Entwurf für Karlshuld und Königsmoos

Plus Die gemeinsame Kläranlage von Karlshuld und Königsmoos wird erweitert. In einer gemeinsamen Sitzung segnen die Kommunen den Bauentwurf ab. Wann Baustart ist und warum es teuer wird.

Dass zwei Gemeinderäte an einem Abend gleichzeitig Sitzung haben, ist nichts Ungewöhnliches. Doch zwei Gremien, die zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und noch dazu zum gleichen Thema tagen? Das dürfte die Ausnahme sein. Aber in dieser Woche trat sie in Karlshuld ein, als sich in der Aula der Maurus-Gerle-Schule die Vertreter der Donaumoosgemeinde mit ihren Königsmooser Kollegen trafen. Der Anlass: die Erweiterung der gemeinsamen Kläranlage.

"Es ist eine besondere Sitzung", sagte Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer. Grundlage dafür sei ein Beschluss aus dem Jahr 1984. Die damaligen Gemeinderäte von Karlshuld und Königsmoos hätten sich dazu entschieden, eine gemeinsame Kläranlage für die beiden Kommunen zu bauen. Vier Jahre später ging das Bauwerk in Betrieb "und leistet nun seit 35 Jahren treue Dienste", so Lederer. Seither hätten sich beide Gemeinden prächtig entwickelt, seien entsprechend gewachsen und demnach sei das Thema Sanierung und Erweiterung vor ein paar Jahren auf der Agenda gelandet.

Außergewöhnliche Zusammenkunft: Zu einer gemeinsamen Sitzung trafen sich der Karslhulder und der Königsmooser Gemeinderat. Auf der Agenda stand die Erweiterung der gemeinsamen Kläranlage. Foto: Katrin Kretzmann

Der Königsmooser Rathauschef Heinrich Seißler schloss sich den Worten seines Kollegen an. "Eine gemeinsame Kläranlage war damals schon eine kluge Entscheidung", sagte er und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Geteiltes Leid ist schließlich auch halbes Leid." Dennoch hätten alle schlucken müssen, als die Zahlen auf dem Tisch lagen, was die Erweiterung kosten wird: Insgesamt gut neun Millionen Euro wird das Bauwerk verschlingen. Zum Vergleich: Vor fast 40 Jahren kostete das Bauwerk 5,2 Millionen Mark, davon waren 1,45 Millionen Mark bezuschusst.

"Die Anlage ist überlastet, die Technik dementsprechend in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem neuesten Stand", erklärte Max Müller vom Büro WipflerPlan. Die Kläranlage an sich bleibe im Kern bestehen, "aber wir müssen zwingend erweitern". Das Bestandsbauwerk ist für maximal 10.000 Einwohnergleichwerte ausgelegt. Dabei handelt es sich um einen Wert, der sich aus dem Vergleich von gewerblichem mit häuslichem Schmutzwasser ergibt und für die Planung einer Abwasseranlage entscheidend ist - und dieser sei mittlerweile deutlich überschritten.

Erweiterung der Kläranlage für Karlshuld und Königsmoos kostet neun Millionen Euro

Die Abwasserkennzahlen setzen sich aus verschiedenen Parametern zusammen. Einer davon ist die sogenannte BSB-Fracht, also der biochemische Sauerstoffbedarf. So braucht es zum Abbau von organischen Verschmutzungen im Abwasser Sauerstoff und der BSB ist ein indirektes Maß für die Summe aller biologisch abbaubaren organischen Stoffe im Wasser und wird pro Person berechnet. Im Gesamten sind es aktuell 16.258 Einwohner und damit 6000 mehr, als die Bestandsanlage eigentlich verträgt. Mit Blick auf die Erweiterung sollen künftig, ausgelegt auf die nächsten 20 Jahre, 21.000 Einwohner "abgefertigt" werden können.

Der Bestand der Abwasseranlage und deren Bauwerke soll im Kern erhalten bleiben. Allerdings kommt eine gut 4000 Quadratmeter große Erweiterungsfläche hinzu, auf der ein Maschinenbecken, ein Vorklärbecken, ein neues Belebungsbecken sowie eine entsprechende Faulung errichtet werden. Das Bestandsbecken wird erneuert, das marode Betriebsgebäude neu gebaut und in diesem Zuge auch Aufenthaltsraum sowie Anlagentechnik getrennt. Zur Erweiterung gehört demnach der Bau eines separaten Maschinengebäudes. Hinzu kommt eine Klärschlammausfaulung mit integriertem Gasspeicher. "Das Ausbaukonzept ist laut Kommunalem Prüfverband ein wirtschaftlich angemessenes Konzept", erklärte Müller.

Simon Wimmer von der Ingenieursfirma HPE in Karlshuld, die bei diesem Projekt mit dem Büro WipflerPlan zusammenarbeitet, gab einen Überblick über die elektrotechnischen Aspekte. So werden nicht nur Messetechnik und Beleuchtung erweitert, "wir werden den kompletten Stromanschluss ertüchtigen und überarbeiten". So soll etwa auch eine Notstromversorgung eingerichtet werden. Hinzu kommt eine Automatisierungsanlage mit Prozesstechnik sowie eine PV-Anlage, ein eigenes Blockheizkraftwerk, das die Energie aus Faulgas gewinnt, sowie eine Wärmepumpe, die mit der Energie aus dem Abwasser betrieben wird.

Königsmoos und Karlshuld segnen den Entwurf für die Erweiterung der Kläranlage ab

Sehr still wurde es in der Schulaula, als Matthias Thalmair die Kostenberechnung präsentierte. Lag die Schätzung für die Gesamtkosten im Mai vergangenen Jahres noch bei knapp 7,5 Millionen Euro, sind es nun neun Millionen - ein Plus von etwa 20 Prozent. "Bei der aktuellen Lage ist es sehr schwierig, Kosten zu prognostizieren", so der Fachmann. Die Steigerung sei immens, "aber so ist es die wirtschaftlichste Lösung". Die Anlage sollte dann die nächsten 20 Jahre ohne Probleme laufen. Es könne natürlich sein, dass eine vierte oder fünfte Reinigungsstufe gesetzlich verpflichtend werde. "Das kann man aber problemlos nachrüsten."

Wenn alles nach Plan läuft, fällt im September der Startschuss für den Bau, komplett fertig soll alles Oktober 2025 sein. "Ich gehe mit einem sehr guten Bauchgefühl in die Umsetzungsphase", sagte Bürgermeister Heinrich Seißler. Beide Kommunen hätten alles getan, um die bestmögliche Kläranlage zu bekommen. "Das ist die absolut wirtschaftlichste Variante", ergänzte Lederer. Am Ende gab es von beiden Gremien geschlossene Zustimmung für den Entwurf.