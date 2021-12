Karlshuld

vor 30 Min.

Karlshuld: Weihnachtskonzert statt Christkindlmarkt

Die Bavaria Spitzbuam stehen bei Stefan Tarnicks Weihnachtskonzert in Karlshuld auf der Bühne.

Plus Eigentlich wollte Stefan Tarnick einen Christkindlmarkt in Karlshuld ausrichten. Doch die Staatsregierung macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen soll es mit einem Konzert weihnachtlich werden.

Von Katrin Kretzmann

Erst sollte er am Volksfestplatz stattfinden, dann auf dem Gelände des alten Moorversuchsguts und zuletzt auf einem Privatgelände: ein Christkindlmarkt in Karlshuld. Doch schlussendlich gibt es nun gar keinen,Veranstalter Stefan Tarnick hat ihn jetzt „schweren Herzens“ abgesagt. Doch ganz hat der Karlshulder seine Pläne, ein wenig Besinnlichkeit in die Donaumoosgemeinde zu bringen, nicht verworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen