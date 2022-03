Karlshulder Kreisverkehr dient zwei jungen Männern als Drift-Fläche

Unter den jungen Leuten, die sich an der Karlshulder Schule getroffen hatten, war auch ein Karlskroner, der völlig austickte und gefesselt werden musste.

Der Karlshulder Kreisverkehr diente in der Nacht auf Sonntag zwei jungen Männern, um dort ihren Audi driften zu lassen. Beim Driften versteuert der Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit sein Fahrzeug. So richtig unter Kontrolle hatte der Fahrer sein Auto aber offenbar nicht, denn wie die Polizei später auf dem Parkplatz an der Karlshulder Schule feststelle, hatte das Auto vorne einen platten Reifen und eine beschädigte Felge, weil er wohl gegen den Randstein gefahren war. Neben dem Besitzer des Autos und dem vermeintlichen Fahrer traf die Polizei dort gegen 1.30 Uhr auch weitere junge Personen.

Weil zunächst nicht klar war, wer den Audi durch den Kreisverkehr gejagt hatte, wurden von den beiden jungen Männern Blutentnahmen sowie die Sicherstellung des Pkw angeordnet. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde auch ein 22-jähriger Karlskroner kontrolliert. Dabei ließ er nicht nur Betäubungsmittel-Utensilien fallen, sondern beleidigte die Beamten mehrfach und zeigte ein aggressives Verhalten. Er wurde daraufhin gefesselt und in den Dienst-Pkw gebracht. Bei seiner Durchsuchung wurde ein sogenanntes „Einhandmesser“ gefunden. Nachdem er sich nicht beruhigen ließ und weiterhin die Beamten beschimpfte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Karlskroner werden jetzt mehrere Strafanzeigen erstattet. (nr)