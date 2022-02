Alt-Landrat Roland Weigert auf wichtiger Mission in Dubai

Bayern Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert zieht positives Resümee seiner Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Was Neuburg-Schrobenhausens ehemaligem Landrat dabei wichtig war.

Bayern und die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine enge Zusammenarbeit bei der Bewältigung des Klimawandels sowie beim Umwelt- und Naturschutz vereinbart. Dazu unterzeichneten Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert und Mariam al-Mheiri, Ministerin für Klimawandel und Umwelt sowie Sonderbeauftragte der VAE für die Bundesrepublik Deutschland, eine gemeinsame Absichtserklärung.

Der Alt-Landrat von Neuburg-Schrobenhausen war vergangene Woche mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik auf Delegationsreise in Dubai. In der gemeinsamen Absichtserklärung verständigen sich Bayern und die Vereinigten Arabischen Emirate bei den Themenfeldern Klimaneutralität, Abfallmanagement und Circular Economy, Luftreinhaltung, Umgang mit Lebensmittelabfällen, Abwasserbehandlung und Grundwassertechnologien sowie grüner Wasserstoff Synergien zu nutzen. Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus dem Bayerischen Wirtschafts- und Umweltministerium sowie dem Ministerium für Klimawandel und Umwelt in den VAE arbeitet bereits daran, konkrete Maßnahmen und Projekte zu identifizieren.

Bayerns produktiver und guter Dialog mit der emiratischen Regierung, Unternehmen und Institutionen wurde vertieft

Roland Weigert zog nachseiner viertägigen Delegationsreise ein positives Resümee: „Durch den Besuch in Dubai konnten wir den produktiven und guten Dialog mit der emiratischen Regierung sowie mit Unternehmen und Institutionen vertiefen. Die VAE sind ein hochdynamischer Wirtschaftsraum und setzen in ihrer ökonomischen Strategie konsequent auf die Anwendung von Zukunftstechnologien. Es ist deutlich geworden, dass dabei Produkte, Technologielösungen und Know-how Made in Bavaria auf hohes Interesse stoßen. Das betrifft insbesondere die Bereiche Wasserstoff, Biotechnologie, Umwelt- und Klimaschutz sowie Luft- und Raumfahrt. Mich haben auf der Reise viele positive Rückmeldungen der mitgereisten Unternehmerinnen und Unternehmer erreicht. Das dokumentiert die enormen Marktchancen für unsere exportstarke Wirtschaft.“ (nr)

