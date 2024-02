Karlshuld

12:00 Uhr

Nutzungsgebühr des Karlshulder Volksfestplatzes sorgt für Diskussionen

Plus Zwei Veranstalter wollen den Karlshulder Volksfestplatz nutzen. Doch die Überlassungsgebühr für die Fläche löst eine Diskussion im Karlshulder Gemeinderat aus.

Von Katrin Kretzmann

Neben dem Antrag für eine Kundgebung einen Tag vor Beginn der Karlshulder Wiesn, liegen der Gemeinde noch zwei weitere für die Nutzung des Volksfestplatzes vor. In der Regel verlangt die Kommune 100 Euro Nutzungsgebühr für die Fläche, zuzüglich 500 Euro Kaution. Doch für so manchen Gemeinderat ist das, mit Blick die jeweilige Art der Veranstaltung, zu wenig.

Von 2. bis 9. April will das Figurentheater Ingolstadt auf dem Volksfestplatz in Karlshuld wieder ein Puppen- und Figurentheater für Kinder veranstalten. Unter anderem werden "Pippi Langstrumpf", "Der kleine Rabe Socke" und "Der Räuber Hotzenplotz" aufgeführt. Gut einen Monat später, vom 6. bis einschließlich 28. Mai, soll mit Sammys Spielepark aus dem Volksfestplatz, wie auch in den Jahren 2022 und 2023, eine Hüpfburgen-Landschaft werden.

