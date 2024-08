Rita Schmidt privat: Eine Frau mit Stil und Struktur 

Der Club 2000 war das Wohnzimmer ihrer Studentenzeit. Dort lief die Musik von Modern Talking, Depeche Mode und Falco, an der Bar gab es Wodka Lemon, einen Kiba oder Bacardi Cola zu trinken. Mittendrin: Rita Schmidt. Zu jener Zeit, Mitte der 80er, hieß sie noch Rita Altebockwinkel, studierte BWL und wohnte in der Nähe von Paderborn, 500 Kilometer von ihrem heutigen Zuhause in Karlshuld entfernt. Und weil sie damals wie heute wusste, was ihr gut steht, trug sie über dem bauchfreien Top einen Bundeswehr-Parker mit einer Haarbürste in der Brusttasche. Warum das? „Keine Ahnung, das hat man früher so gemacht!“

