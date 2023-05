Sozialstation im Donaumoos hat Geldsorgen

Der Pflegedienst der Diakonie in Karlshuld berichtet von einer finanziell angespannten Lage. Woran das liegt.

Personalknappheit, Preissteigerungen ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich durch die Krankenkassen, Leistungsrückgang und zusätzlicher bürokratischer Aufwand – in der ambulanten Pflege brennt es. Das wurde im Lagebericht von Tanja Ostermeier sehr deutlich. „Einige ambulante Pflegedienste stehen vor dem Ruin, auch der Diakoniesozialstation Donaumooser Land geht es finanziell nicht gut“, berichtete die Leiterin vor Kurzem den Mitgliedern des Ökumenischen Fördervereins der Sozialstation.

Die Station versorgt mit ihren derzeit 30 Mitarbeitern - davon 15 (minus eine in Mutterschutz) in der Pflege, fünf im Menüservice und sechs in der hauswirtschaftlichen Unterstützung - durchschnittlich 210 Kunden im Monat. Beratungen erfolgen während der Touren. Die Mitarbeiterinnen fahren eine Spätdiensttour und sechs Frühdiensttouren, die siebte musste im vergangenen Jahr mangels Personal eingestellt werden und wurde noch nicht wieder reaktiviert.

Diakonie-Sozialstation im Donaumoos: Kunden fordern weniger Leistungen

In der Pflege kämpft die Station seit einem Dreivierteljahr mit einem Leistungsrückgang. „Insgesamt werden weniger Leistungen gewünscht, oft nur noch einmal wöchentlich“, berichtete sie. Hinzu kamen Zeiten, in denen bis zu zehn Kunden ausgefallen seien, weil sie sich im Krankenhaus, in der Kurzzeitpflege oder auf Reha befanden. Dagegen sei die Nachfrage in der Hauswirtschaft anhaltend hoch, dafür gebe es sogar eine Warteliste.

Bitter lachten ihre Zuhörer auf, als die Stationsleiterin die von den Krankenkassen im Januar kurzfristig eingeführte Pauschale für pandemiebedingten Mehraufwand bezifferte. „Pro Hausbesuch wurden 0,34 Euro erstattet“, berichtete sie, „als im März die Maskenpflicht wegfiel, wurde der Betrag auf 0,17 Euro gesenkt, und wenn gleichzeitig Behandlungspflege verrichtet wird, dann wird er nochmals geteilt – auf 0,08 Euro“.

Der Ökumenische Förderverein hat im vergangenen Jahr 19.300 Euro überwiesen. Damit wurden 984 Stunden finanziert. „Pro Tag sind das 2,5 Stunden zusätzliche Zuwendung für unsere Kunden“, bilanzierte die Stationsleiterin. Beratungen, Seelsorge, Lebensbegleitung und Krisenintervention würden immer wichtiger, werden von den Krankenkassen allerdings nicht bezahlt.

Der Verein hat aktuell 450 Mitglieder. Vereinsvorsitzender Pfarrer Johannes Späth bedauert insbesondere jene Kündigungen, bei denen die Mitgliedschaft umgehend beendet werde, wenn die Dienste der Sozialstation nicht mehr akut benötigt würden. Aufgrund der hohen Druckkosten wird die Adventskalenderaktion bis auf Weiteres ausgesetzt, der Vorstand prüft andere, weniger arbeits- und kostenintensive Spendenaktionen für den Herbst.

Renate Busch berichtete vom ökumenischen Seniorenprogramm, das sich einer steigenden Besucherzahl erfreue. Tanz und Bewegung waren lange Zeit nicht möglich, seien aber im März mit Schwung und Elan wieder aufgenommen worden, erzählte Manfred Müller. Auch der Mittagstisch werde gut besucht und habe sich wieder eingespielt, ergänzte Pfarrer Späth. Bürgermeister Michael Lederer lobte die wertvolle Arbeit der Sozialstation und ihres Fördervereins für die Kommunen im Donaumoos und Weichering.

Abschließend hielt Apothekerin Marina Eibl einen Vortrag über unterschiedliche Darreichungsformen von Medikamenten und wie sie korrekt anzuwenden sind.