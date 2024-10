Unfall in Karlshuld: 83-Jährige prallt nach Zusammenstoß gegen Gartenzaun

Eine 83-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Karlshuld verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 8.40 Uhr auf der Augsburger Straße unterwegs. Da die Seniorin Zeugenangaben zufolge sehr langsam fuhr, setzte ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen, zum Überholen an.

Verkehrsunfall in Karlshuld: 83-Jährige verletzt

Während des Überholvorgangs wollte die 83-Jährige nach links abbiegen und übersah dabei den 47-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verlor die Seniorin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen den Gartenzaun eines Anwesens. Die 83-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von rund 6000 Euro. (AZ)