Versuchter Einbruch in einen Baumarkt: Die Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter will in einen Baumarkt in Karlshuld einbrechen und scheitert. Die Neuburger Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte haben versucht, in ein Gebäude in Karlshuld einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Zu dem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße in Karlshuld. Ein Unbekannter wollte in einen Baumarkt einbrechen, scheiterte allerdings an der Eingangstüre. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0. (AZ)