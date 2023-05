Karlshulder

vor 32 Min.

Karlshulder Vogelschutzverein stellt weitere Nistkästen auf

Plus Über 100 Nistkästen gibt es bereits im Gemeindegebiet. Nun hat der Karlshulder Vogelschutz- und Zuchtverein weitere geschenkt bekommen – und der Bedarf ist da.

Von Andrea Hammerl

Insgesamt 20 weitere zu seinen derzeit rund 140 Nistkästen hat der Karlshulder Vogelschutz- und Zuchtverein geschenkt bekommen. Nistkastenbeauftragter Gerhard Märtl wird sie in den kommenden Tagen gemeinsam mit Manfred Singer, der ihn seit Jahren tatkräftig unterstützt, im Gemeindegebiet aufhängen. Schwerpunkt wird das Zentrum der Kerngemeinde, das Gebiet um die Schule, Tennisheim und das Maurerstraßl bilden.

Hier ging auch Martina Walter spazieren, sah einige Nistkästen hängen und kam auf die Idee, ihrem Arbeitgeber vorzuschlagen, die Vogelschützer zu unterstützen. "Die Bank ist auf uns zugekommen", erzählt Manfred Singer. Er war von Anfang an dabei, schon damals, als im Jahr 1988 die ersten 20 oder 30 Nistkästen aufgehängt wurden. Sie waren komplett aus Holz und wurden von einer Behinderteneinrichtung hergestellt. Natürlich waren sie nicht so haltbar wie die aus Holzspänen und Zement gefertigten modernen Holzbetonkästen, die in Zweierreihen aufgestellt hinter dem Vereinsheim darauf warten, an ihren Bestimmungsort gebracht zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

