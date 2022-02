Unfall in Karlskron: 67-Jährige übersieht Pedelec-Fahrerin

Unfall in Karlskron: Eine 67-jährige Ingolstädterin hat eine Pedelec-Fahrerin übersehen und erwischt.

Eine 67-jährige Ingolstädterin wollte am Donnerstag gegen 14 Uhr mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke in der Hauptstraße in Karlskron ausfahren. Dabei übersah sie laut Polizei eine hinter ihrem Fahrzeug vorbeifahrende, 67-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte durch den Aufprall, sie wurde nach Angaben der Polizei mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (nr)