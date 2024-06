Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei Arnsberg verlor ein Rollerfahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 12.45 Uhr fuhr ein 64-jähriger Vespa-Fahrer aus Baden-Württemberg die Staatsstraße von Arnsberg in Richtung Böhming. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er alleinbeteiligt stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Vespa-Fahrer schwerste Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren aus Kipfenberg und Böhming sicherten die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr. (AZ)