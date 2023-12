Drei Wisente aus dem Donaumoos ziehen nach Franken

Der Donaumoos-Zweckverband gibt drei Wisente an den oberfränkischen Wildpark Hundshaupten. Doch zwei der Tiere hatten nicht so wirklich Lust auf Umzug.

Im oberfränkischen Wildpark Hundshaupten gibt es wieder Wisente. Kurz vor Weihnachten sind drei Tiere aus dem Gehege im Donaumoos dorthin gezogen. Eine Aktion, die viel Vorbereitung bedurfte und am Ende nicht ganz so wie geplant lief – dank der beiden Kühe aus dem Moos.

Willkommen in Hundshaupten: Kuh Donina und ihr gut vier Monate alter Sohn leben künftig im Wildpark in Oberfranken. Foto: Annette Reindl/Donaumoos-Zweckverband

Mit Donauschnecke und Donina verlassen zwei stattliche Wisentdamen das Areal beim Haus im Moos in Kleinhohenried. Beide haben der Herde im Donaumoos gemeinsam bereits zehnmal Nachwuchs beschert, zuletzt im August. Daher war es keine Frage, dass der kleine Jungstier seine Mutter Donina in die neue Heimat begleiten durfte. Mit der Ankunft der Tiere aus Oberbayern endete dort pünktlich zum Weihnachtsfest eine wisentlose Zeit. Mehrere Jahre lang ließ der Landkreis Forchheim als Träger des Wildparks das Areal für die größten Landsäugetiere des Kontinents modernisieren.

Drei Wisente ziehen vom Donaumoos in Wildpark Hundshaupten

Dennoch wollten sich die beiden Kühe aus dem Donaumoos zunächst nicht mit ihrer neuen Heimat anfreunden. Donina ließ sich beim Abtransport partout nicht dazu bewegen, in den Anhänger von Tierspediteur Rainer Kniele zu steigen und verlangte dem Betreuerteam des Donaumoos-Zweckverbands viel Geduld ab. „In diesem Ausmaß hatten wir das noch nie“, sagt Johannes Riedl, der fachliche Leiter des Geheges, zu der mehrstündigen Prozedur. Den Transport der zweiten Kuh verschoben die Verantwortlichen daher auf einen anderen Tag, was deutlich besser klappte – dann allerdings in Hundshaupten alles andere als reibungslos verlief. Denn Donauschnecke wiederum wollte am Zielort nicht aussteigen, obwohl dort ihre beiden Artgenossen aus dem Donaumoos bereits warteten. Erst nach längerer Eingewöhnung und mit viel Geduld klappte schließlich auch das.

Eine Hausaufgabe hat der Donaumoos-Zweckverband dem befreundeten Gehege in Oberfranken, mit dem es künftig wieder öfter einen Austausch geben soll, aber noch mit auf den Weg gegeben. Denn das gut vier Monate alte Kalb von Kuh Donina trägt noch keinen Namen. Den dürfen die neuen Betreuer aussuchen. Einzige Voraussetzung: Da der stattliche Bub ein waschechter Mösler ist, muss sein Name mit den drei Buchstaben „Don“ beginnen – wie immer bei Nachwuchs aus dem Donaumoos. (AZ)