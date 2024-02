Kleinhohenried

Erika und Leonhard Seitle aus Kleinhohenried feiern Diamantene Hochzeit

Plus Seit 60 Jahren sind Erika und Leonhard Seitle aus Kleinhohenried verheiratet. Welche Rolle eine damalige Kult-Band bei ihrem Kennenlernen spielte und worauf das Paar sehnsüchtig wartet.

Von Andrea Hammerl

Es war Fasching im Jahr 1963, als Leonhard und Erika Seitle sich erstmals begegneten. Nun, 60 Jahre später, feiern die beiden Kleinhohenrieder ihre Diamantene Hochzeit im Kreis der großen Familie. Beide stammen aus kinderreichen Familien und haben selbst fünf Kinder, von denen das zweite, ein Sohn, im Säuglingsalter am plötzlichen Kindstod starb. Drei Töchter und Sohn Leonhard, der den elterlichen Hof übernommen hat, bescherten ihnen sieben Enkelkinder im Alter zwischen sieben und 30 Jahren. Auf ein Urenkelkind warten die Jubilare allerdings noch. „Aber ein Enkel ist schon verheiratet“, sagt der 81-Jährige hoffnungsfroh.

Kennengelernt haben sich der gebürtige Kleinhohenrieder und die damals 17-jährige Klingsmooserin in Pöttmes, im Gasthof zur Post. Er stand als Bassist der Blauen Jungs auf der Bühne und sie war extra der Kult-Band aus dem Donaumoos wegen dorthin gegangen. „Ich war neugierig, die Buam musste ich mir mal anschauen“, erzählt sie lachend. Den Abend verbrachte sie mit einem Bekannten an der Bar sitzend, wo sie dem passionierten Musiker sofort auffiel. „Schöne Mädchen haben mir schon immer gefallen“, verrät er augenzwinkernd. Er erkundigte sich nach ihr und ein Schulkamerad wusste so ungefähr, wo sie wohnte. Also fuhr er mit Vaters Auto durch Klingsmoos spazieren, bis er ihr zufällig begegnete und sie einlud, mit ihm auszugehen. „Ich hab‘ mir gedacht, den kann ich ja mal ausprobieren“, erzählt die heute 78-Jährige lachend, aber leicht gemacht habe sie es ihm nicht. „Er hat schon laufen müssen."

