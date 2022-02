Kleinhohenried

vor 50 Min.

Kulturerhalt: Zuschuss für Neubau eines Depots im Donaumoos

Zur Weiterentwicklung des Donaumooses gehört auch der Erhalt dessen Kultur. Maßgeblich dafür ist ein neues Depot am Haus in Moos in Kleinhohenried. Nun gibt es einen Zuschuss vom Freistaat.