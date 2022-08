Auf einem Feld in Klingsmoos gerät Heu in Brand

In Klingsmoos ist Heu auf einem Feld in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Ehekirchen und Dinkelshausen waren im Einsatz.

Auf einem Feld in Klingsmoos ist aus bislang unbekannten Gründen eine kleinere Menge Heu in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr.

Feuer in Klingsmoos: Heu auf Feld gerät in Brand

Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Ehekirchen und Dinkelshausen konnten den Brand ablöschen. (AZ)