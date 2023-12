Feuer bricht in Werkstatt in Klingsmoos aus

Ein 64-Jähriger versuchte auf seinem Anwesen noch selbst zu löschen. Doch die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

In Klingsmoos hat es in einer Werkstatt gebrannt. Ein 64-Jähriger schürte am Dienstagmorgen den Holzofen seiner Werkstatt an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wenig später bemerkte der Mann Rauch an der Durchführung des Ofenrohres. Er begann sofort mit den Löscharbeiten.

Allein schaffte er es nicht, den Brand auf seinem Anwesen unter Kontrolle zu bringen. Er alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. An der Außenwand der Werkstatt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es durch ein Materialversagen im Bereich des Ofenrohrs zu dem Brand. (AZ)

