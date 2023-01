Die Theaterfreunde Klingsmoos planen ein selbst geschriebenes Stück

Die Theaterfreunde Klingsmoos bringen im März einen Dreiakter auf die Bühne des Sportheimes. Das Stück stammt aus der eigenen Feder des Vereins.

Alle zwei Jahre führen die Theaterfreunde Klingsmoos im Sportheim in Klingsmoos ein Theaterstück auf. Heuer ist es ein ganz besonderes Werk. Nachdem bisher immer schon bekannte und geschriebene Stücke vorgestellt wurden, wird es heuer eine lustige Aufführung in drei Akten aus der Feder von Tanja Leitner geben. „Der Plan geht net auf“ heißt das Stück und es ist viel Lokalität enthalten. Ein besonderes Stück deshalb, weil es eine Eigenproduktion der einheimischen Autorin Tanja Leitner ist, die auch selber mitspielt.

Die drei Kinder der Familie Hallhuber, Josef (Andi Appel), Sebastian (Domagoj Pätzig) und Theresa (Bernadette Seitz), sind in ihren Semesterferien zu Hause bei ihren Eltern. Dort bekommen sie von Vater Benno (Gerhard Stemmer) immer wieder zu hören, was das Beste für sie wäre. Er hat für jeden der drei schon genaue Zukunftspläne. Die Dorftratsche Ninive (Nicole Kuttenreich) bringt Josef auf eine Idee und mithilfe des Feriengastes Brigitte (Tanja Leitner) und Franzi (Tamara Kühnlein), einer guten Freundin von Theresa, versuchen die Kinder, ihrem Vater einen Denkzettel zu verpassen.

Die Theaterfreunde Klingsmoos präsentieren ein neues Stück

Mutter Berta (Manuela Mosch) versucht, ihrem Mann zu vermitteln, dass er seine Kinder so akzeptieren soll, wie sie sind. Die Magd Maria (Sandra Wimmer) und die Aushilfspostbotin Paula (Anna Ächter) haben auch einen Plan – einen Liebesplan. Ob da der liebe Herrgott oder der Künstler Klaus Spitzweg (Marco Stemmer) ein wenig nachhelfen können? Ob ein Plan schließlich aufgeht, wird sich zeigen. Man darf also gespannt sein, wie das Erstlingswerk der Autorin Tanja Leitner aufgenommen wird. Eines sei aber schon zugesichert – es wird viel zu Lachen geben.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von sieben Euro im Sportheim von Klingsmoos am Freitag, 10. Februar, von 19 bis 21 Uhr; am Freitag, 17. Februar, zur gleichen Zeit und am Sonntag, 26. Februar, von 15 bis 17 Uhr. Die Aufführungen sind dann jeweils am Freitag, 17. März, um 19 Uhr, am Samstag, 18. März, um 19 Uhr, am Sonntag, 19. März, um 18 Uhr, am Freitag, 24. März, um 19 Uhr, am Samstag, 25. März, um 19 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr. (AZ)