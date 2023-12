Ein Arbeiter wird in Klingsmoos lebensbedrohlich verletzt

Bei seiner Arbeit in Klingsmoos kippen Platten auf einen Mann. Nur dank einer Nachbarin kann Hilfe verständigt werden.

In Klingsmoos sind Press-Spanplatten umgekippt und haben einen Arbeiter schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Am 14. Dezember gegen 6.20 Uhr führte ein 32-jähriger in Klingsmoos Arbeiten aus. Hierbei löste er den Spanngurt von an der Wand angelehnten Press-Spanplatten. Nach bisherigem Erkenntnisstand kippte der Stapel Platten (2 x 3 Meter) hierbei um und fiel auf den 32-jährigen.

Spannplatten fallen in Klingsmoos auf Mann und verletzen ihn schwer

Nachdem sich der Arbeiter zu diesem Zeitpunkt alleine vor Ort befand, konnte er nur durch Hilfe-Schreie auf sich aufmerksam machen. Eine Nachbarin hörte dies und verständigte Helfer, welche den 32-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreiten.

Der Arbeiter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen im Thorax / Wirbelsäulen / Bauch-Bereich ins Krankenhaus gebracht. (AZ)