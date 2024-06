Junger Autofahrer prallt gegen einen Telefonmast bei Königsmoos

Am Mittwoch ist ein 19-Jähriger in Klingsmoos gegen einen Telefonmasten gefahren. Grund für den Unfall dürfte Alkohol gewesen sein.

Ein 19-Jähriger ist am Mittwoch in der Sandizeller Straße in Klingsmoos von der Straße abgekommen. Der junge Mann fuhr dabei laut Polizei einen Telefonmast komplett um und blieb mit seinem Auto schräg in einem Entwässerungsgraben liegen.

Der Schaden am Telefonmast in Klingsmoos beläuft sich auf 5000 Euro

Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten allerdings Alkoholgeruch und ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,38 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Nach dem Unfall musste er zur Blutentnahme. Am Telefonmast entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, der Schaden am Auto wird auf 2500 Euro geschätzt. (AZ)