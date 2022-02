Klingsmoos

06:01 Uhr

Nach 96 Jahren: Letzter Milchviehbetrieb in Klingsmoos macht dicht

Plus Fast 100 Jahre lang hat die Familie von Ludwig Rieß eine Milchviehhaltung in Klingsmoos betrieben. Nun sind die letzten Tiere verkauft. Warum der 60-Jährige beschlossen hat, aufzuhören.

Von Andrea Hammerl

Seit einigen Tagen gibt es keine frische Milch mehr auf dem Rieß-Hof, dem letzten von einst zahlreichen Milchviehbetrieben in Klingsmoos. Die letzten Kühe wurden zum Schlachten verkauft – nach 96 Jahren ununterbrochener Milchviehhaltung. So hat es Ludwig Rieß (60) in der Familiengeschichte recherchiert. Eigentlich wollten er und Ehefrau Roswitha (54) die 100 Jahre noch voll machen. „Aber was nützt es, wenn wir noch fünf Jahre Kühe haben und ich körperlich kaputt bin?“, erklärt er die Entscheidung für Kreuz und Knie – und gegen die Kühe. Schließlich muss er noch bis 2027 arbeiten, ehe der Ruhestand winkt.

