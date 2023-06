Lkw-Fahrer wird bewusstlos und landet im Graben

Ein Lkw-Fahrer erleidet einen Schwächeanfall und verliert in Klingsmoos die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann hatte Glück im Unglück.

In der Pöttmeser Straße in Klingsmoos ist am Dienstagnachmittag ein Lastwagen in einem Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war der 59-jährige Fahrer aus dem südlichen Landkreis bewusstlos geworden, weshalb der Lkw von der Straße abkam und schließlich durch eine Grundstückseinfahrt gebremst wurde. Dieser Umstand hat Schlimmeres verhindert.

Ersthelfer konnten den Mann aus der Fahrerkabine bergen und versorgen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus nach Schrobenhausen, durch den Unfall selbst wurde er nicht verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht gebraucht.

Lastwagen landet im Graben: Bergungsarbeiten in Klingsmoos dauern mehrere Stunden

Für die Bergungsarbeiten, die bis in den späten Nachmittag andauerten, musste die Pöttmeser Straße komplett gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. (AZ)