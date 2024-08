18-Jährige bei Unfall nahe Königsmoos lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt worden ist eine 18-Jährige bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag. Laut Polizei Neuburg war die Fahranfängerin in Königsmoos aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Fahrzeug gegen eine Mauer geschleudert worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen.

Passiert ist der Unfall gegen 16.45 Uhr. Die junge Frau war von Königsmoos in Richtung Lampertshofen unterwegs. Ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt waren, kam sie offensichtlich in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Dieses prallte gegen eine Mauer. Die junge Frau schwebte am Dienstagabend laut Polizei in Lebensgefahr.

Weitere Details zum Hergang des Unfalls sind noch nicht bekannt.