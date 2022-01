Das Rathaus in Stengelheim darf sich jetzt "Digitales Amt" nennen

Die Gemeinde bietet jetzt 50 Anträge an, die online ausgefüllt werden können. Auch die neue Königsmoos-App wird rege genutzt.

Die Königsmooser Gemeinderäte haben die Beschaffung weiterer 21 Onlinedienste beschlossen, womit sich der Sitz der Verwaltung künftig „Digitales Amt“ betiteln darf. 29 Formulare (Einwohnermeldeamt, Standesamt oder Kasse beispielsweise) hat die Gemeinde bereits auf ihrer Homepage eingestellt. Rund 9000 Euro Förderung gab es dazu. Nachdem der Förderhöchstbetrag von 20.000 Euro damit noch nicht ausgeschöpft ist, schlug die Verwaltung vor, weitere 21 Formulare für den Onlinedienst einzurichten, darunter Anträge auf Erteilung eines Fischereischeins, auf Gastschulbesuch oder einen Parkausweis für Schwerbehinderte. Die Formulare werden auch im Bayern-Portal verlinkt. Nach Abzug der Zuschüsse in Höhe von rund 7000 Euro verbleiben bei der Gemeinde circa 1700 Euro an Kosten. Ab dem 25. Monat kommen noch Pflegekosten von 125 Euro monatlich hinzu.

Nachdem die Gemeinde dann insgesamt 50 Online-Formulare zur Verfügung stellt, erhält sie von der Bayerischen Staatsregierung das Prädikat „Digitales Rathaus“. „Es ist einfach die Zukunft“, ist Bürgermeister Heinrich Seißler überzeugt, der in der jüngsten Sitzung auch Zahlen zur bis Mitte Dezember bereits 2850 mal heruntergeladenen Gemeinde-App präsentierte: „99,8 Prozent haben die App auf dem Smartphone, 87 Prozent nutzen sie einmal in drei Tagen, 59 Prozent täglich. Bei Push-Nachrichten schauen 95 Prozent aller Nutzer innerhalb von vier Stunden rein und 70 Prozent innerhalb der ersten zwei Stunden“, so Seißler. „Ich wusste, dass die App wahrscheinlich gut angenommen wird, aber so gut, das hätte ich nicht geglaubt.“

