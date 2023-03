Die Junge Union gibt es jetzt auch in Königsmoos

Mit der achten Gründung eines Ortsverbands ist die junge Generation der CSU nun stark im Donaumoos vertreten. Welche Ziele sich der neue Vorsitzende steckt.

In Königsmoos hat sich vor Kurzem ein neuer Ortsverband der Jungen Union (JU) gegründet. Neu gewählter Ortsvorsitzender ist Valentin Feigl aus Ludwigsmoos: 25 Jahre jung, Mechatroniker und aus einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb stammend. Sein Stellvertreter ist Chris Müller aus Klingsmoos.

Der neue Ortsverband startet mit 24 Mitgliedern und ist aktuell die achte Gruppierung im JU-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. „Mit der Gründung in Königsmoos sind wir stark im ganzen Donaumoos vertreten. Als JU wollen wir auch in Königsmoos vor Ort mitgestalten", sagte Kreisvorsitzender Moritz Knöferl bei der Gründungsversammlung am Mittwoch.

Die Ziele der jungen CSU-Generation in Königsmoos benannte Valentin Feigl unmittelbar nach seiner Wahl. „Wir wollen Mitglieder werben und wachsen. Eigene Veranstaltungen sind der Schlüssel dazu. Gleichzeitig wollen wir uns innerhalb des JU Kreisverbands vernetzen.“ Das alljährliche JU-Kreiskegelturnier könnte schon vom neuen Ortsverband ausgerichtet werden.

Die ambitionierte Arbeit der JU wusste auch CSU-Ortsvorsitzender Marco Stemmer zu schätzen. „Von einem eigenen JU-Ortsverband können wir auch als CSU nur profitieren. Wir sehen es am Beispiel der CSU Karlshuld. Die Jugend braucht für ihre Belange eine starke Stimme, gerade auch bei der nächsten Kommunalwahl.“ Er sicherte auch direkt finanzielle Unterstützung für den neugegründeten Verband zu. Eine helfende Hand wurde auch aus der Nachbargemeinde gereicht. "Gebt jederzeit Bescheid, wenn ihr Unterstützung braucht“, bot Daniel Hammer von der JU Karlshuld an. (AZ)

Und das sind die Vorstandsmitglieder des Königsmooser JU-Ortsverbands:

Lesen Sie dazu auch