Königsmoos

vor 33 Min.

Königsmoos gibt Startschuss für Solaranlagen auf Ackerland

Auf einer Fläche von insgesamt 80 Hektar dürfen in der Gemeinde Königsmoos nun Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Der Gemeinderat hat solche Anlagen auf zwei Prozent des Gemeindegebiets beschränkt.

Plus Die Königsmooser Räte machen den Weg für die ersten Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf dem Gemeindegebiet frei. Das Interesse ist groß. Doch nur etwa die Hälfte der 17 Antragsteller kommt zum Zug.

Von Ute De Pascale

„Anträge gibts genug“, kommentierte Bürgermeister Heinrich Seißler das rege Interesse von Verpächtern, teils auch Landwirten, die sich auf ihren Königsmooser Flächen die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorstellen können. Möglich machten das die Gemeinderäte auf insgesamt zwei Prozent des Königsmooser Gemeindegebietes, also auf 80 Hektar. Wer zuerst zum Zug kommt, entschieden sie in ihrer Sitzung am Montag unter Berücksichtigung eines Gutachtens aus dem vergangenen Jahr.

