Königsmoos

06:00 Uhr

Mit Maifeier: VdK Königsmoos blickt auf vergangenes Jahr zurück

Plus Bei seiner Jahresversammlung lässt der Vdk-Ortsverband Königsmoos die vergangenen Monate Revue passieren. Neben Musik und einem Ausblick gibt es auch einige Ehrungen.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Kurz und bündig absolvierte Wolfgang Brüderle, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Königsmoos, die Regularien der Jahresversammlung, um dann zum gemütlichen Teil der Maifeier überzuleiten. Den gestaltete die Gruppe Namenlos mit mitreißenden Liedern und pfiffigen, teilweise zeitkritischen Texten.

Brüderle blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück, beginnend mit der traditionellen Maifeier und als Höhepunkt dem gemeinsamen Ausflug mit den Ortsvereinen Karlshuld und Karlskron nach Dillingen im Juni. Die Sammlung "Helft Wunden heilen" hatte im Herbst mehr als 4500 Euro erbracht, sein Dank galt dafür den Sammlern. Im Dezember schloss eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier das Jahresprogramm ab. Auch heuer dürfen sich die 286 Mitglieder auf die gleichen Veranstaltungen freuen. Im Juni steht wieder ein gemeinsamer Ausflug mit den befreundeten Ortsvereinen an. "Der Bus zum Hopfenmuseum nach Spalt am Brombachsee war innerhalb einer Woche ausgebucht", sagte Brüderle. "Für die Herbstsammlung fehlen noch Sammler", schickte er einen Appell in die mit 30 Anwesenden relativ übersichtliche Runde. Der Kassenbericht fiel aus Sicht des Vorsitzenden zufriedenstellend aus

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen